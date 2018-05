Por dentro da cultura e da nova sede do Hotel Urbano, que tem até cerveja

4/8 (Hotel Urbano/Divulgação)

Ao invés de crescer a qualquer custo, a companhia foca em melhorias no serviço e no sistema, que podem trazer resultados apenas daqui a meses. "Quando não há paciência nos negócios, o principal indicador é o crescimento da receita. Se esse número está fora da meta, a empresa busca formas não sustentáveis para crescer", diz o presidente.

Um exemplo é o envio de e-mails a um grande público ou grandes promoções, que aumentam as visitas ao site e as vendas, mas em decorrência da redução da margem de lucro. "É claro que as vendas aumentam, mas esse método ‘emburrece’ e vicia", reflete.

Agora, cada campanha é pensada com cuidado e a companhia faz diversos testes - com variações pequenas no preço, destino ou no público - para saber o que funciona melhor, sem apostar em uma única sacada ganhadora.