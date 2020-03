Por coronavírus, Uber suspende corridas do “Juntos” no Canadá e nos EUA

A Uber suspendeu nos Estados Unidos e no Canadá o serviço de viagens compartilhadas Uber Pool — similar ao Uber Juntos no Brasil.

Na modalidade, o usuário paga mais barato se topar dividir sua viagem com outras pessoas que estejam buscando trajetos parecidos.

A decisão veio por conta do novo coronavírus, em meio a pedidos de autoridades de saúde para que aglomerações sejam evitadas. Em corridas do Juntos, usuários que não se conhecem podem terminar compartilhando o veículo e ficando a pouca distância uns dos outros, o que, na teoria, aumentaria o risco de algum contágio.

“Nosso objetivo é ajudar a achatar a curva [de contágio por coronavírus]”, disse Andrew MacDonald, executivo da Uber.

Até às 13h desta terça-feira, os Estados Unidos tinham mais de 5.200 casos. O Canadá tem 447 casos confirmados e o primeiro-ministro Justin Trudeau está em quarentena após sua esposta ter sido diagnosticada com o vírus na semana passada.

Por ora, a medida não se aplica às viagens do Juntos no Brasil. A EXAME entrou em contato com a assessoria de imprensa da Uber, que afirmou que, por enquanto, não há um comunicado oficial sobre o Juntos no Brasil. O espaço ficará aberto para qualquer atualização da empresa.