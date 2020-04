Por coronavírus, Latam vai suspender voos internacionais em abril

Nesta quinta-feira, 9, a Latam Airlines e suas subsidiárias informaram que todas as suas operações para voos internacionais de passageiros serão suspensas entre 13 e 30 de abril. Já os voos domésticos no Chile e no Brasil, operados pela companhia, estão mantidos “na medida em que houver demanda de passageiros”.

Segundo a Latam, a medida se dá devido às restrições sanitárias impostas por diferentes países, “além da queda contínua na demanda” diante da pandemia do coronavírus. Já os voos especiais internacionais serão avaliados durante esse período de acordo com as necessidades e estão sujeitos a aprovação com base nas restrições de viagem dos diferentes países e na demanda.