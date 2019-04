Ponta Sul assume 25% de participação em ações PN do Banco Inter

São Paulo – A Ponta Sul Investimentos assumiu uma participação de 25,22 por cento nas ações do Banco Inter, informou a instituição financeira nesta terça-feira, em comunicado ao mercado.

A participação equivale a 12.771.391 ações preferenciais e foi informada ao banco em 1º de abril.

“O Ponta Sul Investimentos informou, ainda, que o objetivo da participação acionária acima mencionada é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa do banco”, afirmou o Inter no comunicado.