Polícia faz operação na Porsche e na Audi por adulteração de motores

As primeiras operações de busca e apreensão para determinar a responsabilidade de executivos da Porsche foram realizadas no âmbito de uma investigação por fraude pelo caso dos adulterados motores a diesel – informou a Justiça alemã.

“Um membro da diretoria e um alto executivo da Porsche” são alvo de investigação, afirma o Ministério Público de Stuttgart em um comunicado.

Ainda de acordo com a nota, as batidas cobrem “dez lugares” em Baden-Wurtemberg e na Baviera, com a participação de 160 policiais e cerca de 30 oficiais de Justiça.

A Porsche confirmou para a AFP que mandados de busca também estão sendo cumpridos em relação à Audi, outra marca do grupo Volkswagen.

Estas são as primeiras operações de busca e apreensão na Porsche, nesse caso que afeta o grupo Volkswagen, proprietário dessa marca de luxo desde o fim de 2015.

A Volkswagen admitiu ter equipado 11 milhões de seus veículos a diesel – 600.000 deles nos Estados Unidos – com um software que adulterava o registro de emissões que superavam em até 40 vezes as normas autorizadas.