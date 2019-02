“Poderemos ocupar a fábrica”, diz sindicalista sobre a Ford

São Paulo – O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, informou que apenas na assembleia de terça-feira da próxima semana serão anunciadas medidas contra a decisão da Ford, caso até lá a empresa não altere sua posição.

“Poderemos fazer greve, ocupar a fábrica, colocar a luta na rua”, diz. “Nossa ação será de acordo com o exagero e desrespeito que a Ford teve com os trabalhadores.” Ele reclama que a empresa não foi a várias reuniões marcadas nos últimos meses, “sinalizando sua apatia”.

No comunicado divulgado há dois dias, a Ford afirma querer construir um “negócio rentável e sustentável na América do Sul”. Segundo a empresa, o grupo perdeu US$ 4,5 bilhões nas operações do Brasil, Argentina e Venezuela de 2013 a 2018.

O grupo vai concentrar sua produção na fábrica de Camaçari (BA), que recebeu vários incentivos no período da construção, em 2001, e conseguiu, no fim do ano passado, a prorrogação até 2025 do regime automotivo para o Nordeste, que concede benefícios fiscais. A fábrica da Fiat em Pernambuco também está nesse programa.