PlayStation 4 chega a 91,6 milhões de unidades vendidas

Madri- A Sony vendeu 91,6 milhões de unidades do console PlayStation 4 no mundo todo, 5,6 milhões durante o último Natal, segundo dados divulgados pela companhia japonesa com data de 31 de dezembro de 2018.

A empresa também vendeu 876 milhões de jogos para PS4 desde que o console foi lançado em 2013, dos quais 50,7 milhões correspondem ao Natal do ano passado.

“Spider-Man” foi o título mais vendido, com mais de 9 milhões de cópias no mundo todo, e o número de usuários ativos mensais do console em nível mundial é de 90 milhões, segundo dados de novembro de 2018.

“Eu gostaria expressar a minha mais profunda gratidão à nossa apaixonada comunidade no mundo todo, e a nossos parceiros por nos ajudar a conseguir estas marcas”, afirma em uma nota o CEO da Sony Interative Entertainment, John Kodera.