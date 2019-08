São Paulo – A Saraiva anunciou nesta quinta-feira, 29, que seu plano de recuperação judicial foi aprovado e será levado para homologação da Justiça.

O plano envolve a companhia e sua controlada Siciliano, afirmou a empresa por meio de fato relevante.

Maior rede de livrarias do país, a Saraiva pediu recuperação judicial em novembro passado, após não conseguir acordo com fornecedores para renegociação de dívidas. A empresa listou no pedido débitos de 675 milhões de reais.