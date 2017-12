Plano da Petrobras não contempla gastos com leilões, diz diretora

São Paulo- O plano de investimentos da Petrobras para o período de 2018 a 2022, de 74,5 bilhões de dólares, não contempla recursos para pagamento de eventuais bônus que a companhia seja obrigada a pagar para participar de futuros leilões de áreas petrolíferas, disse nesta sexta-feira a diretora de Exploração e Produção da estatal, Solange Guedes.

Em teleconferência com analistas, ela disse que a Petrobras deverá remanejar recursos de seu plano, para participar dos leilões.

Na véspera, a empresa informou uma ligeira alta na previsão de investimentos no plano de negócios, ante 74,1 bilhões de dólares no plano no anterior (2017-2021), enquanto projetou um aumento de cerca de 30 por cento na produção de petróleo e gás no período do programa e uma redução da dívida líquida no próximo ano.