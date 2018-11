Pizza e energético: os bastidores da Black Friday na Netshoes

São Paulo – Com a aproximação da Black Friday, muitos consumidores irão passar a madrugada de quinta para sexta-feira na frente do computador, pesquisando as melhores ofertas. Para garantir que as promoções estejam no ar a tempo da Black Friday, as varejistas online trabalham contra o relógio. É o caso da Netshoes, que terá 200 funcionários fazendo plantão na madrugada.

Para agitar os ânimos de seus colaboradores, a Netshoes vai instalar uma pizzaria no rooftop da sede em São Paulo e oferecer mais de 300 litros de energético e refrigerantes e mil pizzas durante toda a noite.

Os mais de 3 mil colaboradores ganharam camisetas da campanha deste ano, além de churros e sorvetes. A empresa criou campanhas para todo o mês nas lojas do Grupo (Netshoes, Zattini e lojas parceiras).

Durante o final de semana da Black Friday, a Netshoes chega a registrar mais de 100 mil pedidos num único dia. Em dias normais, a média é de 35 mil pedidos.

A companhia tem unidades em São Paulo, Barueri, Extrema e Jaboatão dos Guararapes. Contratou mais de 600 colaboradores temporários. “Não podemos permitir restrições na experiência do cliente, por isso reforçamos o time”, diz Helton Tavares, gerente de comunicação e engajamento da Netshoes.

A empresa incentiva os colaboradores administrativos a trabalharem por um dia no centro de distribuição, central de relacionamento ou loja física da Shoestock para vivenciarem o clima da Black Friday na operação. Neste ano, o programa vai contar com a participação de mais de 150 colaboradores.

Além do desafio logístico da Black Friday, comum a todas as varejistas, a Netshoes tem um obstáculo adicional. Mostrar que, de fato, virou a página e irá se recuperar dos prejuízos.