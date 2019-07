P&G tem vendas trimestrais acima do esperado

A receita e o lucro trimestral da Procter & Gamble Co. superou as expectativas de Wall Street nesta terça-feira, impulsionada pelos aumentos de preços e pela forte demanda por seus produtos de beleza como SK-II e Olay.

A P&G, assim como outras empresas de bens de consumo, vem elevando os preços de seus produtos para lidar com o aumento dos custos de frete e matérias-primas que afetaram as margens.

No quarto trimestre, as vendas orgânicas, uma medida observada de perto, que exclui itens como aquisições, desinvestimentos e efeitos cambiais, aumentaram 7%, o melhor desempenho em pelo menos dois anos. Os aumentos de preços contribuíram com 3 pontos percentuais para o crescimento orgânico das vendas, disse a empresa.

As vendas orgânicas no negócio de beleza subiram 8%, impulsionadas pela demanda por sua marca super-premium SK-II e produtos para cuidados com a pele Olay.

Na unidade de tecidos e cuidado domiciliar, o maior negócio da empresa que comercializa os purificadores de ar Tide e Febreze, as vendas orgânicas cresceram 10%.

As vendas líquidas da companhia subiram 3,6%, para 17,09 bilhões de dólares no quarto trimestre, superando a estimativa média dos analistas de 16,86 bilhões de dólares, segundo dados do IBES da Refinitiv.

A fabricante de fraldas Pampers reportou um prejuízo líquido atribuível à empresa de 5,24 bilhões de dólares, ou 2,12 dólares por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, principalmente devido a ajustes contábeis sem efeito caixa relacionados ao seu negócio Gillette Shave Care. Isso se compara ao lucro líquido de 1,89 bilhão de dólares, ou 0,72 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo itens, a empresa teve lucro de 1,10 por ação, superando a estimativa média de analistas de 1,05 dólar.