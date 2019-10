P&G tem alta de 12% no lucro do 3º trimestre

São Paulo — A Procter & Gamble (P&G) divulgou nesta terça-feira (22) que teve lucro líquido de US$ 3,59 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal de 2020 (encerrado em setembro), 12% maior que o ganho de US$ 3,20 bilhões obtido em igual período do ano passado.

Na mesma comparação, o lucro por ação subiu de US$ 1,22 para US$ 1,36. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,37, acima da projeção de US$ 1,24 de analistas consultados pela FactSet.

Já as vendas líquidas da P&G tiveram expansão anual de 7% entre julho e setembro, a US$ 17,8 bilhões, também superando a previsão da FactSet, de US$ 17,45 bilhões.

Às 8h17 (de Brasília), a ação da P&G subia 4,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.