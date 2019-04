P&G supera previsões de lucro e receita no 3º trimestre fiscal

São Paulo — A Procter & Gamble (P&G) registrou lucro líquido de US$ 2,776 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, ou US$ 1,04 por ação, acima dos US$ 2,54 bilhões, ou US$ 0,95 por ação, registrados em igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,06, superando a previsão de US$ 1,03 de analistas ouvidos pela FactSet.

As vendas líquidas da P&G aumentaram 1% no mesmo período de comparação, a US$ 16,462 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 16,364 bilhões.

Apesar dos resultados positivos, a P&G tem uma perspectiva pouco animadora para as vendas no fechamento do ano fiscal de 2019, prevendo estabilidade a alta de até 1%.

Às 8h34 (de Brasília), a ação da P&G tinha leve baixa de 0,20% nos negócios do pré-mercado em Nova York.