P&G amplia lucro no 2ºTRI fiscal e ganho por ação supera previsão

A Procter & Gamble registrou lucro líquido de US$ 3,2 bilhões em seu segundo trimestre fiscal, ou US$ 1,22 por ação, acima dos US$ 2,5 bilhões, ou US$ 0,93 por ação, registrados em igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,25, superando a previsão de US$ 1,21 dos analistas ouvidos pela FactSet.

Além disso, as vendas líquidas cresceram de US$ 17,40 bilhões para US$ 17,44 bilhões no mesmo período de comparação.

A P&G elevou ainda seu guidance de crescimento das vendas orgânicas em 2019 em 1%, e agora espera um avanço entre 2% a 4%. Ao mesmo tempo, a companhia espera um crescimento do lucro por ação ajustado de 3% a 8% em relação ao ano fiscal de 2018.

Após o balanço, a ação da empresa subia 3,37% no pré-mercado em Nova York.