Pfizer tem salto no lucro do 4º trimestre, a US$ 12,27 bilhões

Nova York – O grupo farmacêutico americano Pfizer anunciou que seu lucro líquido saltou para US$ 12,27 bilhões no quatro trimestre de 2017, equivalente a US$ 2,02 por ação. Em igual período do ano anterior, o ganho foi de US$ 775 milhões, ou US$ 0,13 por ação.

Com ajustes, o lucro por ação da Pfizer entre outubro e dezembro foi de US$ 0,62, acima da previsão de US$ 0,56 de analistas consultados pela FactSet.

A receita subiu para US$ 13,70 bilhões no último trimestre, de US$ 13,63 bilhões um ano antes, também superando o consenso da FactSet, de US$ 13,67 bilhões.

Em 2018, a Pfizer espera obter receita de US$ 53,5 bilhões a US$ 55,5 bilhões, ante projeção do mercado de US$ 53,82 bilhões, e lucro ajustado por ação de US$ 2,90 a US$ 3,00, ante previsão de US$ 2,78.

Às 10h50 (de Brasília), a ação da Pfizer operava em baixa de 1,9% nos negócios do pré-mercado em Nova York.