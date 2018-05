Pfizer tem lucro e receita abaixo do esperado no primeiro trimestre

Nova York – A farmacêutica Pfizer registrou lucro líquido de US$ 3,56 bilhões no primeiro trimestre, ante US$ 3,12 bilhões obtidos em igual período no ano anterior. No entanto, o lucro por ação foi de US$ 0,59, abaixo da previsão dos analistas consultados pelo Wall Street Journal, de US$ 0,74 por ação.

Já a receita aumentou 1% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 12,91 bilhões, menos do que os US$ 13,13 bilhões que os analistas estimavam.

A receita aumentou em sua unidade de saúde inovadora, que é um pouco mais da metade do negócio e inclui suas marcas de produtos de consumo, como as vitaminas Advil, Chapstick e Centrum. Mas diminuiu em sua unidade de saúde essencial, que a empresa disse ter sofrido uma contínua escassez de medicamentos nos EUA e perdas de exclusividade.

A companhia disse que ainda espera decidir até o final do ano o que fazer com os negócios de saúde do consumidor depois que dois possíveis compradores desistiram. Fonte: Dow Jones Newswires.