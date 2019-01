Pfizer registra prejuízo de US$ 394 milhões no quarto trimestre de 2018

São Paulo – A Pfizer informou nesta terça-feira que apresentou prejuízo líquido de US$ 394 milhões no quarto trimestre de 2018, ou prejuízo de US$ 0,07 por ação, contra o lucro líquido de US$ 12,274 bilhões, ou US$ 2,02 por ação, registrado em igual período de 2017.

O lucro por ação ajustado no mesmo período foi de US$ 0,64, um pouco acima dos US$ 0,63 esperados por analistas ouvidos pela FactSet. A receita, por sua vez, somou US$ 13,976 bilhões no quatro trimestre de 2018, alta de 2% em relação aos US$ 13,703 bilhões no mesmo período de 2017.

A companhia disse que espera em 2019 um lucro por ação ajustado entre US$ 2,82 e US$ 2,92, com uma receita entre US$ 52,0 bilhões e US$ 54,0 bilhões.

Às 10h50 (de Brasília), a ação da empresa caía 2,61% no pré-mercado em Nova York.