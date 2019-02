Pfizer investe US$ 10 milhões em reforma da sede; veja fotos

São Paulo – Com objetivo de melhorar a comunicação entre os funcionários e otimizar a utilização do espaço reduzindo custos, apromoveu uma mega reforma no seu principal escritório no Brasil. Foram 10 milhões de dólares emna reestruturação do imóvel, que durou 334 dias. Veja, a seguir, como ficou a nova cara da sede da Pfizer na Zona Oeste de São Paulo.

2/6 (Bárbara Ladeia/EXAME.com)

De acordo com Cristiano Mantovani, gerente de facilities da Pfizer, a preocupação primordial era reduzir as barreiras físicas do ambiente, para melhorar o fluxo de informações. Por isso, a arquitetura interna é repleta de transparências. "Deixamos as salas fechadas nas pontas do prédio, justamente para ampliar o ambiente." A iluminação da unidade dobrou com o novo projeto, esforço que é potencializado pelas estruturas de vidro que envolvem todo o prédio de três andares. Os custos de gestão da infraestrutura, no entanto, caíram. Segundo Mantovani, a economia com energia, água, segurança e limpeza já chega a 35% em comparação com o antigo projeto da companhia.