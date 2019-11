Peugeot ainda mira assinar acordo com Fiat em dezembro, diz fonte

Paris — O grupo automotivo francês PSA continua focado na discussão de fusão com a Fiat Chrysler (FCA) e ainda pretende assinar um memorando de entendimento com a futura parceira em dezembro, afirmou uma fonte a par do assunto.

A fonte citou o posicionamento da Fiat, que na quinta-feira minimizou um processo aberto pela General Motors contra o grupo ítalo-americano.

A Fiat expressou confiança de que alcançará um acordo vinculante de fusão com a PSA até o final deste ano, uma transação que criará a quarta maior montadora de veículos do mundo.