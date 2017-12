Petros vende participação indireta na Eldorado por R$665,7 mi

São Paulo – A Petros concluiu nesta terça-feira venda da fatia de 24,75 por cento, que detinha no FIP Florestal e que correspondia à participação indireta de 8,53 por cento no capital da produtora de celulose Eldorado Brasil.

A venda foi feita para a CA Invest, subsidiária da europeia Paper Excellence. O montante recebido pelo fundo nesta terça-feira com a conclusão da operação foi de 665,7 milhões de reais, “valor bem superior ao observado na última precificação do ativo na carteira do PPSP (388 milhões de reais, em maio de 2017)”, afirmou a Petros em comunicado à imprensa.

“Considerando o investimento total da Fundação (Petros), 272,25 milhões de reais em dois aportes entre 2009 e 2010, a rentabilidade obtida no período (159,64 por cento) ficou no patamar da meta atuarial (159,96 por cento)”, afirmou a Petros no comunicado.

Segundo o fundo, a entrada dos recursos não interfere no valor do equacionamento do déficit acumulado em 2015, “uma vez que ocorre após a divulgação do balanço anual daquele ano, mas poderá contribuir para reduzir a chance de novos equacionamentos futuros”.