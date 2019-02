PetroRio estima custo de até US$60 mi com campanha de perfuração em 2019

São Paulo – A petroleira PetroRio informou que espera perfurar até quatro poços no Brasil em 2019, o que deverá representar custos de entre 30 milhões e 60 milhões de dólares, a depender da comercialidade de cada poço, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira.

A empresa ainda afirmou que assinou contratos de financiamento com o chinês ICBC, de 60 milhões de dólares, com possibilidade de tranche adicional no mesmo valor, e com a estatal Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para uma linha de 90 milhões de reais.

Com o ICBC, a PetroRio fechou um contrato de pré-pagamento à exportação com prazo de quatro anos que ainda inclui um acordo com a PetroChina para comercialização por esse período da produção do campo de Polvo, na bacia de Campos.

Já o contrato com a Finep é para um financiamento com prazo de 10 anos, incluindo 2,5 anos de carência, a um custo de TJLP + 1,5 por cento ao ano.

“A PetroRio acredita que ambos os acordos de financiamento são primordiais para fazer frente aos investimentos de revitalização do campo de Polvo, preservando o caixa atual para aquisições em andamento e futuras”, disse a companhia no comunicado.

Segundo a PetroRio, a campanha de perfuração de 2019 terá início após a conclusão de investimentos em uma sonda da companhia, que é parte integrante da plataforma fixa de Polvo, o que deve ocorrer ainda no primeiro semestre.

“A duração de cada uma das perfurações será de dois meses, incluindo a perfuração, completação e início de produção de cada poço declarado comerciável”, acrescentou a empresa.

De acordo com a petroleira, os investimentos fazem parte da Fase 3 do Plano de Revitalização do campo de Polvo, iniciado em 2016.