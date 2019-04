PetroRio anuncia Tanure e Mayhew como membros do Conselho de Administração

São Paulo — A PetroRio informou nesta segunda-feira, 22, que Nelson Tanure teve sua nomeação ao Conselho de Administração da companhia ratificada e que Blener Mayhew foi eleito para o colegiado, conforme fato relevante divulgado ao mercado.

De acordo com a empresa, Tanure é um dos “pioneiros do mercado de fusões e aquisições no Brasil” desde os anos 1980, “sendo também um proeminente investidor no mercado de capitais”.

Já Mayhew é CFO, Novos Negócios e Relações com Investidores da PetroRio desde 2015 e foi parte integrante da liderança durante o processo de “turnaround” da companhia, afirmou a empresa.