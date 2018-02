Petroleira mexicana Pemex tem US$ 18 bi de prejuízo no 4º tri

A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciou nesta segunda-feira um prejuízo de 352,262 bilhões de pesos (cerca de 18 bilhões de dólares) no quarto trimestre de 2017, devido à depreciação do peso e ao maior custo financeiro da dívida.

No mesmo período de 2016, a empresa registrou lucro de 72,658 bilhões de pesos (3,8 bilhões de dólares).

A Pemex, maior empresa do país, registrou um aumento de 24% nas vendas devido à recuperação dos preços internacionais do petróleo e à liberação dos preços da gasolina no México.

As vendas da empresa totalizaram 21,588 bilhões de dólares.

A Pemex, cujas receitas representam cerca de 16% do orçamento público, enfrentou sérias dificuldades financeiras nos últimos anos devido ao declínio da produção e à forte queda nos preços do petróleo desde 2015.

A empresa acrescentou que, no quarto trimestre, a produção atingiu a média de 1,88 milhão de barris por dia, uma redução em relação aos cerca de 2 milhões de barris por dia no quarto trimestre de 2016.

A produção da empresa tem diminuído desde 2004, quando produziu 3,3 milhões de barris por dia, embora o governo procure conter essa queda com uma ampla reforma energética, que abriu o setor pela primeira vez ao capital privado em mais de 70 anos.

Em 2017, a empresa teve prejuízo líquido de 333,4 bilhões de pesos (cerca de 17,883 bilhões de dólares).