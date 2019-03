Petrobras voltou ao “nível de conforto” em relação a dívida

São Paulo – A Petrobras encerrou 2010 com um nível de endividamento de 16% a 17%, segundo o diretor financeiro, Almir Barbassa. “Voltamos à nossa área de conforto”, afirmou o executivo, durante encontro com jornalistas nesta sexta-feira (25/2).

Segundo o executivo, a principal contribuição para essa situação veio, sem dúvida, da megacapitalização realizada pela Petrobras no ano passado. A empresa fez uma emissão pública de ações que captou 120 bilhões de reais, o equivalente a 70 bilhões de dólares – trata-se da maior operação já realizada no país.

Com isso, a Petrobras fechou 2010 com 55 bilhões de reais em caixa. Isso faz com que a dívida líquida seja de 62 bilhões de reais. “É um conforto muito grande termos uma posição de caixa desse porte”, afirmou Barbassa.

Apesar disso, o executivo voltou a afirmar que a Petrobras tem planos de retornar ao mercado e levantar mais recursos. Até 2014, a companhia espera captar mais 17 bilhões de dólares. Já em janeiro de 2011, a empresa captou mais 6 bilhões de dólares.