Petrobras venderá TAG, unidade de gasodutos, por US$ 9 bi, diz fonte

A Petrobras fechou acordo de venda da TAG, sua unidade de gasodutos, para a francesa Engie e o fundo canadense Caisse de Depot et Placement du Québec por cerca de US$ 9 bilhões, segundo pessoa familiarizada com o assunto.

A Engie e a Caisse venceram a última rodada de ofertas, disse a pessoa, que pediu anonimato porque o processo é confidencial. A Petrobras, Engie e Caisse não comentaram o assunto. Essa será a maior venda de ativos já realizada pela estatal, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A transação, que acontece após uma série de rodadas de ofertas, é para a venda de 90% da rede de gasodutos de 4.500 quilômetros, que abrange 10 estados do norte do Brasil.

Sob nova administração desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a Petrobras está tentando se desfazer de cerca de US$ 27 bilhões em ativos para reduzir sua dívida e concentrar mais recursos na sua produção de petróleo.

“Precisamos aumentar o retorno para os acionistas, e rápido”, disse o diretor executivo Roberto Castello Branco em uma entrevista em março.

Na primeira rodada para a venda da TAG, a oferta mais alta, de cerca de US$ 8 bilhões, incluindo dívidas, foi feita pela Engie e pelo Caisse. Depois, a Petrobras realizou uma rodada final, dando a todas as partes a chance de oferecer um preço mais alto usando como base os detalhes do contrato negociado com a Engie.