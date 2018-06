Petrobras vende ativos no Paraguai e prevê entrada de US$383,5 mi no caixa

São Paulo – O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda da participação societária da empresa em ativos de distribuição no Paraguai para o Grupo Copetrol, prevendo uma entrada em caixa de 383,5 milhões de dólares, sendo 49,3 milhões pagos nesta quarta-feira, quando será assinado o contrato.

O restante do valores (334,2 milhões de dólares) será pago no dia do encerramento da transação, incluindo aproximadamente 55 milhões de dólares referentes ao caixa das empresas, informou a Petrobras em fato relevante.

As empresas que estão sendo vendidas atuam no Paraguai no mercado de distribuição e comercialização de combustíveis, GLP, lubrificantes e outros produtos especiais, através de uma rede de 197 estações de serviços, além de um terminal de armazenamento próprio e operações em três aeroportos.

A Petrobras ressalvou que o valor da venda ainda está sujeito a ajustes em razão das variações de capital de giro até o fechamento da operação.

Os 49,3 milhões de dólares recebidos pela Petrobras nesta quarta-feira serão adiantados como depósito em uma conta garantia (escrow account).

A venda dos ativos integra o processo de desinvestimentos da estatal, que prevê 21 bilhões de dólares no biênio 2017/2018.

O Grupo Copetrol atua na distribuição de combustíveis e GLP no Paraguai, contando com uma rede de cerca de 350 estações de serviço e terminais de armazenamento, segundo a estatal.