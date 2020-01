Petrobras vai vender fatia restante na BR Distribuidora, diz colunista

A Petrobras estaria pronta para vender a sua fatia restante na BR Distribuidora ainda no primeiro trimestre de 2020, afirmou o colunista Lauro Jardim neste domingo, 05.

A petroleira estatal abriu mão do controle de sua subsidiária por meio de uma oferta secundária de ações no ano passado. Com a conclusão do negócio, a Petrobras ficou com 37,5% da BR Distribuidora.

A BR Distribuidora tem 7.700 postos de combustível, além de operar em 99 aeroportos. A venda seria mais um passo no programa de desinvestimentos da Petrobras, que tem como foco principal a exploração e produção em águas ultraprofundas.