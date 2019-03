Petrobras vai investir US$ 57,9 bilhões no Rio de Janeiro de 2019 a 2023

São Paulo – A Petrobras vai investir US$ 57,9 bilhões no Estado do Rio de Janeiro no período de 2019 a 2023, segundo o presidente da empresa, Roberto Castello Branco. Ele gravou vídeo ao lado do governador fluminense, Wilson Witzel, no qual anunciam juntos os investimentos da estatal no Estado.

Dos US$ 57,9 bilhões, US$ 20 bilhões serão destinados à revitalização de campos maduros na Bacia de Campos. “Acreditamos que o Rio de Janeiro terá um significativo impulso para a economia, graças aos investimentos da indústria do petróleo”, disse Castello Branco.

A Petrobras já comunicou ao mercado no ano passado que negocia com a chinesa CNPC uma parceria para concluir as obras da refinaria do Comperj e revitalizar o campo de Marlim, um dos reservatórios de grande porte da Bacia de Campos que entrou em fase de declínio.

O vídeo foi divulgado pelo governador nas redes sociais. Ele disse ter recebido o presidente da Petrobras na última segunda-feira para tratar da retomada do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj). “Ouvi dele (Castello Branco) algumas novidades muito importantes para o desenvolvimento dos campos maduros da região de Macaé”, disse Witzel.