Petrobras vai investir R$ 10 bi em petróleo e gás do Espírito Santo

São Paulo – O presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou nesta segunda-feira, 2, durante evento em Vitória que o setor de petróleo e gás do Espírito Santo receberá R$ 10 bilhões em investimentos nos próximos cinco anos.

A maior parte dos recursos será usada no projeto da plataforma integrada do Parque das Baleias, no Litoral Sul capixaba. Segundo Parente, em julho deste ano o Estado receberá um grupo de 700 funcionários da companhia.

Durante a cerimônia de lançamento do Anuário da Indústria de Petróleo do Estado, realizada no Palácio Anchieta, o governador Paulo Hartung anunciou também a criação, junto à BR Distribuidora, de uma empresa pública de distribuição de gás no Espírito Santo e sancionou o projeto de lei que permite incentivos fiscais para o setor de petróleo e gás, o Repetro.

Segundo Hartung, a medida tem como objetivo dar mais transparência e tornar o Espírito Santo mais atrativo.

No evento também foi comemorada a negociação bem-sucedida entre o governo do Estado e a Petrobras na criação de uma empresa de capital misto, público e privado, para fazer a distribuição de gás em todo território capixaba.

Detalhes sobre a criação da nova empresa devem ser divulgados nos próximos dias, após aprovação pelo conselho da Petrobras, informou a assessoria de comunicação do governo do Estado do Espírito Santo.

Durante o evento, Parente, e o presidente da Shell Brasil, André Araújo, também se comprometeram a ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do setor de petróleo e gás no Estado.