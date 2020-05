Petrobras tem prejuízo de R$48,5 bi no 1º tri com queda do petróleo

A Petrobras registrou um prejuízo líquido de 48,5 bilhões de reais no primeiro trimestre, ante um lucro líquido de 4 bilhões de reais no mesmo período de 2019, diante de baixa contábil a partir de uma revisão das premissas de longo prazo para o petróleo Brent frente ao novo cenário mundial, informou a petroleira nesta quinta-feira.

Entre janeiro e março, a empresa fez uma baixa contábil de 65,3 bilhões de reais ao reavaliar ativos, considerando preços mais baixos do petróleo, devido a uma crise global causada pela pandemia do novo coronavírus, que reduziu a demanda pela commodity.

“Estamos assumindo agora que o preço do Brent de longo prazo será em média 50 dólares/barril, contra 65 dólares/barril anteriormente”, afirmou a Petrobras.

Nesta quinta-feira, as ações da empresa fecharam em queda de 2%, com as expecatativas do mercado sobre o balanço.