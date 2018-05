Petrobras tem o melhor resultado para 1º trimestre desde 2013

Rio – O lucro líquido de R$ 6,961 bilhões obtido pela Petrobras no primeiro trimestre é o melhor resultado da empresa desde o primeiro trimestre de 2013, quando lucrou R$ 7,6 bilhões, informou a empresa em um comunicado nesta terça-feira, 8.

Segundo o presidente da estatal, Pedro Parente, “o resultado do primeiro trimestre mostra que as escolhas têm sido acertadas e que o esforço tem valido a pena”.

“Com esse resultado, consolidamos a trajetória de recuperação da Petrobras. Nosso objetivo, e ainda há muito o que fazer, é chegar a dezembro com uma empresa que tem indicadores de segurança entre os melhores do nosso setor, financeiramente equilibrada e com sua reputação recuperada”, disse ele, no comunicado distribuído antes da entrevista coletiva da manhã desta terça-feira.