Petrobras tem lucro de R$ 18 bilhões no segundo trimestre do ano

A Petrobras reportou um lucro líquido de 18,8 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, alta de 87% na comparação anual, segundo balanço divulgado pela empresa na noite desta quinta-feira, 1º.

“A Petrobras apresentou bom desempenho financeiro no segundo trimestre, embora tenhamos sido beneficiados por fatores externos, como preços do petróleo, taxa de câmbio [dólar] e por eventos não recorrentes, como desinvestimento de ativos”, disse em relatório Roberto Castello Branco, presidente da companhia. De abril a junho, a petroleira reconheceu em seu balanço a venda da TAG, malha de gasodutos.

A receita líquida da companhia atingiu 72,5 bilhões de reais de abril a junho, uma queda de 3% na comparação anual. Já a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 32,7 bilhões de reais, 19% maior do que o trimestre imediatamente anterior e 8,6% superior a igual intervalo de 2018, refletindo o aumento do Brent e do câmbio, que resultaram em maiores preços do petróleo.

O Brent registrou forte queda nesta quinta-feira com as declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, de restrições adicionais ao mercado chinês. No entanto, no acumulado do ano, os preços do barril vêm apresentando viés de alta principalmente devido à manutenção dos cortes de produção por países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).