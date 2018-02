Petrobras reporta “problema operacional” na refinaria de Pasadena

Rio – A Petrobras reportou um “problema operacional” e a queima de gases em sua refinaria de Pasadena, no Texas. “Uma mudança nas condições operacionais em uma das unidades da refinaria resultou em problemas e queima de gases na unidade de refino (downstream)”, afirmou ela em comunicado à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas.

A companhia brasileira acrescentou que as emissões começaram na sexta-feira e duraram mais de 14 horas.

“O pessoal na operação conteve o abastecimento para as unidades e operou equipamentos de controle de emissões para minimizar as emissões até que as operações na unidade foram restauradas”, relatou a refinaria, que produz 106 mil barris por dia na área de Houston. Fonte: Dow Jones Newswires.