Petrobras registra óleo de “ótima qualidade” em Búzios

A estatal Petrobras identificou 208 metros de reservatórios com óleo em um poço ao sudeste do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, além de ter registrado nova descoberta também no campo de Albacora, na Bacia de Campos, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira (11).

“O petróleo, de ótima qualidade e compatível ao que foi constatado em outros poços do campo, foi comprovado por meio de testes realizados a partir de 5.400 metros de profundidade”, disse a empresa, sobre as atividades no poço em Búzios, denominado 9-BUZ-39DA-RJS.

A petroleira é operadora do campo de Búzios, com fatia de 90% em consórcio que ainda conta com as parcerias chinesas CNOOC (5%) e CNODC (5%).

Volumes do campo excedentes a um contrato de cessão onerosa entre o governo e a Petrobras foram adquiridos pelo consórcio em leilão realizado pelo governo em 6 de novembro de 2019.

Já no campo de Albacora, no pré-sal da Bacia de Campos, foi registrada a presença de petróleo no Poço 9-AB-135D-RJS, com profundidade d’água de 450 metros.

“A descoberta consiste em cerca de 214 metros de reservatórios, com presença de óleo leve, comprovada por meio de testes realizados a partir de 4.630 metros de profundidade”, disse a Petrobras, operadora do campo com 100% de participação.