Petrobras reduzirá preços de diesel e gasolina a partir de terça

São Paulo – A Petrobras anunciou que reduzirá os preços do diesel em 0,2 por cento e os da gasolina em 1,6 por cento nas refinarias a partir de terça-feira, de acordo com comunicado no site da estatal.

Os reajustes fazem parte da nova sistemática de formação de preços da companhia, em vigor desde julho e que prevê alterações quase que diárias nas cotações dos combustíveis.

Ao longo da semana passada, a primeira do ano, a Petrobras reduziu os preços da gasolina em 3,5 por cento e os do diesel em 2 por cento nas refinarias.