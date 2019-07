A Petrobras reduziu em R$ 0,0360 o preço médio do litro da gasolina nas suas refinarias, com vigência a partir desta sexta-feira (19). Com a mudança, o preço médio vai recuar 2,14%, para R$ 1,646/litro.

O reajuste foi divulgado no site da estatal nesta quinta-feira (18).

A estatal também cortou em R$ 0,0444 o preço médio do litro do diesel em suas refinarias. Com a mudança, o preço caiu 2,15%, para R$ 2,021.