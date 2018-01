Petrobras reduz preço de GLP industrial e comercial em 6,3%

Rio – Um dia após anunciar a redução de 5% no preço do gás de cozinha (GLP residencial), a Petrobras informou nesta sexta-feira, 19, que o preço do GLP industrial e comercial também sofrerá queda, de 6,3%, a partir deste sábado.

Segundo a Petrobras, a alteração se faz necessária devido à queda das cotações internacionais do produto, uma vez que a demanda ao longo do inverno europeu tem sido menor que a esperada pelo mercado.

A redução de preço era uma das reivindicações do Sindicato Nacional do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), que cobra também uma política de preços previsível para o produto em embalagens acima de 13 kg.

Nas quinta-feira, a Petrobras passou de mensal para trimestral o ajuste dos preços do gás de cozinha, com o objetivo de suavizar os impactos no bolso das famílias de renda mais baixa, segmento que mais utiliza o produto até 13 kg.