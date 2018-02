Petrobras reduz diesel e eleva gasolina a partir de quinta-feira

São Paulo – A Petrobras anunciou uma redução 1 por cento nos preços do diesel em suas refinarias, para uma média de 1,8017 real por litro, com validade a partir de quinta-feira, segundo informações publicada no site da companhia.

A gasolina A será negociada a 1,6023 real/litro, alta de 1,5 por cento ante o valor desta quarta-feira.

O movimento vem em meio à nova política de preços da Petrobras para os combustíveis, que prevê reajustes até diários para evitar perda de participação no mercado e para seguir as cotações internacionais.