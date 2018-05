Petrobras recebe US$900 milhões em 1ª parcela do China Exim Bank

São Paulo – A Petrobras recebeu nesta quarta-feira 900 milhões de dólares referente ao desembolso da primeira parcela do financiamento de 1 bilhão de dólares contratado junto ao Export-Import Bank of China (China Exim Bank), de acordo com comunicado divulgado pela companhia.

Conforme a petroleira, o saldo restante, de 100 milhões de dólares, deverá ser desembolsado até maio de 2019. O financiamento tem seguro de crédito da Sinosure, Agência Oficial de Crédito à Exportação da China, e também do China Exim Bank.

“A operação está em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos da Petrobras, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022”, disse a Petrobras.