Petrobras recebe US$ 3 bi de empréstimo com banco chinês

São Paulo – A Petrobras informou que recebeu na quinta-feira a primeira parcela do financiamento contratado com o China Development Bank (CDB), um montante de 3 bilhões de dólares de um empréstimo total de 5 bilhões de dólares realizado com a instituição chinesa.

O saldo remanescente do contrato, de 2 bilhões de dólares, deverá ser desembolsado no início de janeiro de 2018, disse a Petrobras.

Os recursos recebidos na quinta-feira serão utilizados para o pré-pagamento de dívidas em volume equivalente a serem executados ainda este ano, afirmou a Petrobras em comunicado.