Petrobras recebe três propostas pela rede de gasodutos TAG, dizem fontes

São Paulo – A petroleira estatal Petrobras recebeu nesta quinta-feira três propostas vinculantes por sua empresa de redes de gasodutos Transportadora Associada de Gás (TAG), disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

As ofertas foram entregues por consórcios liderados pelo grupo australiano Macquarie Group, pelo fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala Development Co., e pela companhia francesa de energia Engie, disseram as fontes.

A Petrobras e as empresas não responderam de imediato a pedidos de comentário sobre o assunto.