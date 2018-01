Petrobras recebe licença para plataforma na cessão onerosa

Rio de Janeiro – A plataforma da Petrobras P-74, que será instalada no campo de Búzios, na área da cessão onerosa, no pré-sal da Bacia de Santos, recebeu licença de instalação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), informou à Reuters a petroleira nesta quinta-feira.

A Petrobras não deu previsões para o recebimento da licença de operação ou para o início da produção da unidade, segundo uma mensagem por email à Reuters.

A P-74, uma das oito previstas pela empresa para entrar em operação neste ano, poderá ser a primeira a entrar em operação na cessão onerosa.

Procurado, o Ibama não respondeu imediatamente o pedido de comentários.