Petrobras realiza pré-pagamento de US$ 975 mi em dívidas bancárias

Rio de Janeiro – A Petrobras informou nesta segunda-feira que realizou o pré-pagamento de três dívidas bancárias, no total de 975 milhões de dólares, entre 25 de julho e 3 de agosto, todas com vencimento original em 2022.

Do montante, 325 milhões de dólares foram pagos ao Bank of America , 150 milhões de dólares ao Safra e 500 milhões de dólares ao MUFG.

A empresa reiterou que “as operações estão em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022”.