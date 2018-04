Petrobras reafirma intenção de cooperação estratégica com BP

São Paulo – A Petrobras informou nesta quinta-feira que assinou na véspera um Memorando de Entendimentos (MOU) com a BP para reafirmar intenção de combinar esforços para discutir e negociar oportunidades de investimento na cadeia de óleo e gás, em projetos no Brasil e no exterior.

As conversas devem ocorrer para cooperação nas áreas de upstream, downstream e trading de petróleo, dentre outras, em caráter não exclusivo, segundo comunicado.

Adicionalmente, as empresas concordaram em cooperar em assuntos de interesse mútuo, tais como o compartilhamento de riscos, intercâmbio tecnológico, fortalecimento da governança corporativa e capacitação em treinamento e pesquisa.

“Atualmente, a Petrobras e a BP são parceiras em 16 blocos de exploração no Brasil, e a realização dessa aliança reforça o relacionamento entre as partes, estando alinhada com o Plano de Negócios e Gestão 2018-2022 da Petrobras.”