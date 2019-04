Petrobras provisionará R$1,3 bi devido a litígios envolvendo a Sete Brasil

São Paulo — A Petrobras decidiu provisionar 1,3 bilhão de reais devido ao atual estágio de litígios arbitrais envolvendo a empresa Sete Brasil, informou a petroleira em fato relevante nesta quinta-feira, 25.

“O efeito decorrente deste provisionamento será reconhecido no resultado consolidado da Petrobras do 1º trimestre de 2019”, disse a companhia.

A Sete Brasil foi criada no fim de 2010 como parte de planos multibilionários concebidos para explorar o petróleo do pré-sal. Atualmente em recuperação judicial, a empresa ainda está envolvida nas investigações da operação Lava Jato, que descobriu um enorme escândalo de corrupção no Brasil.

A Petrobras acrescentou no comunicado que é “vítima dos fatos apurados pela operação Lava Jato” e “permanece em defesa de seus interesses nos processos relacionados ao caso, pois defende não ser cabível qualquer pleito indenizatório”.

A petroleira ressaltou que os processos são confidenciais.