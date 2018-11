Petrobras prevê licitação para duas plataformas na área de Mero

Rio de Janeiro – A Petrobras prevê abrir a licitação para a contratação das plataformas Mero 3 e Mero 4 em meados de 2019, afirmou a jornalistas nesta quinta-feira o gerente-executivo da área, Fernando Borges.

O campo de Mero está localizado no bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, primeiro a ser licitado sob regime de partilha de produção no Brasil, em 2013.

As plataformas 3 e 4 estão previstas para entrar em operação para depois do horizonte do atual plano de negócios da empresa 2018-2022.

Borges reiterou que a primeira plataforma definitiva da área, Mero 1, já contratada, deverá entrar em operação em meados de 2021, e a Mero 2, ainda em contratação, deverá iniciar produção em 2022.