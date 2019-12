Petrobras prevê investir quase US$ 18 bi no campo de Búzios até 2024

Rio de Janeiro — A Petrobras investirá no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, cerca de 17,9 bilhões de dólares no período de 2020 a 2024, equivalente a 28% do montante total previsto para a área de exploração e produção no atual plano de negócios, informou a companhia nesta quarta-feira (4) em apresentação ao mercado.

O ativo, considerado um dos mais importantes do Brasil, foi citado também pelo presidente da companhia, Roberto Castello Branco, ao iniciar seu discurso na bolsa de Nova York, onde apresentará a investidores e analistas de mercado o plano de negócios para os próximos cinco anos.

“É um ativo de classe mundial… com custo de extração baixo”, disse Castello Branco, ressaltando aquisição recente de direitos para explorar mais volumes disponíveis em Búzios, no leilão do excedente da cessão onerosa.

“Ninguém conhece melhor Búzios do que nós”, completou. Já no pré-sal como um todo, a Petrobras planeja investir 37,8 bilhões de dólares entre 2020-2024, segundo a apresentação da companhia.