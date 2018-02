Rio de Janeiro – A Petrobras prevê realizar cerca de 8 bilhões de dólares em amortizações de dívida no biênio 2018-2019, contra 35 bilhões estimados para o mesmo período no fim de 2014, afirmou nesta sexta-feira a gerente-executiva de Finanças, Bianca Nasser, em uma teleconferência com jornalistas.

A mudança, segundo a executiva, é devido a uma melhora do perfil da dívida realizada pela gestão da companhia ao longo dos últimos anos, que reduziu o custo e alongou valores devidos.