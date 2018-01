Petrobras prepara novos contratos de gasolina e diesel

Rio de Janeiro – A Petrobras está elaborando um novo modelo de contrato de gasolina e óleo diesel, em busca de estreitar o relacionamento com seus clientes e elevar sua participação de mercado, informou a empresa em nota nesta segunda-feira.

O movimento vem após a companhia ver sua participação de mercado cair no Brasil, onde detém quase 100 por cento da capacidade de refino, desde o lançamento em outubro de 2016 de uma política de preços de gasolina e diesel que segue a lógica do mercado internacional, em busca de rentabilidade.

“Com o novo modelo de contrato de gasolina e óleo diesel rodoviário em elaboração, a Petrobras tem como objetivo estreitar o relacionamento com seus clientes, crescer sua participação de mercado, aumentando sua competitividade por meio do maior nível de serviço prestado”, disse a empresa.

A notícia sobre os novos modelos contratuais foi publicada pela primeira vez pelo jornal Valor Econômico, nesta segunda-feira.

Segundo a matéria, as mudanças seriam publicadas em maio pela empresa e poderiam incluir preços diferenciados.

A Petrobras, entretanto, não quis comentar a data de publicação das mudanças e negou que os novos contratos vão contemplar uma diferenciação dos preços praticados pela Petrobras em seus pontos de venda entre as distribuidoras.

A produção de derivados de petróleo no Brasil em 2017 caiu 4,5 por cento ante o ano anterior, enquanto as importações de produtos derivados foram as maiores desde pelo menos o ano 2000, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).