São Paulo – A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que precificou na quinta-feira a emissão no exterior de 2 bilhões de dólares em notas com vencimento 2029 e cupom de 5,750 por cento via subsidiária Petrobras Global Finance B.V, segundo comunicado.

A estatal informou, ainda, que o rendimento ao investidor será de 5,950 por cento ao ano, com pagamentos a partir de 1º de agosto de 2018, e citou preço de emissão de 98,402 por cento do montante principal.